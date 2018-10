Polizei Bremen / Nr.: 0680

Nr.: 0680--Junge von Auto erfasst--

Ort: Bremen-Hemelingen, Hermann-Osterloh-Straße Zeit: 18.10.18, 13.35 Uhr

Donnerstagmittag wurde in Mahndorf ein sieben Jahre alter Junge von dem Auto eines 41-jährigen Fahrers erfasst und verletzt. Er musste nach ersten Erkenntnissen mit einem Beinbruch in eine Kinderklinik eingeliefert werden.

Der Junge befand sich mit einem Freund am Fahrbahnrand der Hermann-Osterloh-Straße. Plötzlich liefen beide Kinder auf die Straße. Der Siebenjährige wurde dabei von einem herannahenden VW Touran seitlich erfasst und stürzte zu Boden. Sein Freund erkannte die Gefahrensituation rechtzeitig und kehrte um. Der siebenjährige Junge erlitt vermutlich einen Beinbruch. Nach einer Erstbehandlung von Rettungskräften wurde der Junge zur stationären Behandlung in eine Klinik transportiert.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei allen Verkehrsteilnehmern, vor allem an Straßen mit angrenzenden Spielplätzen, äußerst aufmerksam und vorsichtig zu sein. Kinder reagieren häufig spontan und können sich damit in gefährliche Situationen bringen. Eltern sollten ihre Kinder schon von klein auf an über die Gefahren im Straßenverkehr aufklären und regelmäßig mit ihnen richtiges Verhalten üben. Tipps hierzu geben Sicherheitsbeauftragte im Präventionszentrum der Bremer Polizei, Am Wall 195 oder am Telefon unter der Rufnummer 362-19003.

