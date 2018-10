Polizei Bremen / Nr.: 0682

Nr.: 0682 --Zwei Verkehrsunfälle am Samstagabend--

Ort: Bremen-Gröpelingen, Bremen-Sebaldsbrück Zeit: 20.10.2018, 20.35 Uhr und 20.45 Uhr

Am Samstagabend passierten beinahe zeitgleich zwei Verkehrsunfälle in Gröpelingen und Sebaldsbrück. An allen vier beteiligten Autos entstand Totalschaden. Glücklicherweise verletzte sich niemand schwer.

Gegen 20.35 Uhr kollidierten eine 19 Jahre alte Mercedes-Fahrerin und ein 22-jähriger BMW-Fahrer im Kreuzungsbereich Gröpelinger Heerstraße/Debstedter Straße miteinander. Die beiden Fahrer sowie die Beifahrerin der 19-Jährigen verletzten sich bei dem Aufprall leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Aufgrund der aufwendigen Aufräumarbeiten war auch der Straßenbahnverkehr der BSAG kurzzeitig nur eingeschränkt möglich.

Nur etwa zehn Minuten später stießen in Sebaldsbrück im Kreuzungsbereich Hermann-Koenen-Straße/Ludwig-Roselius-Allee ein 31 Jahre alter Smart-Fahrer und eine 54 Jahre alte Opel-Fahrerin zusammen. Auch hier verletzten sich beide Fahrer sowie ein 53-jähriger Beifahrer leicht. Der Smart und der Opel erlitten einen Totalschaden. Der gesamte Kreuzungsbereich musste für etwa eine Stunde gesperrt werden.

In beiden Fällen dauern die Ermittlungen zur Unfallursache an.

