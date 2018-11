Polizei Bremen / Nr. 0707 - Brennender PKW Rembertiring - ...

Nr. 0707 - Brennender PKW Rembertiring - Erstmeldung der Polizei Bremen

Bremen -

- Rembertiring Höhe 24 - 26, 28195 Bremen, 23:30 Uhr

Am heutigen Tag wurde der Polizei um 23:30 Uhr mitgeteilt, dass ein PKW am Rembertiring brennt. Zum Zeitpunkt des Eintreffens von Polizeikräften brannte der PKW in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr Bremen wurde hinzugezogen. Zum Hintergrund der Tat wird aktuell noch ermittelt, es wird nachberichtet.

