Polizei Bremen / Nr.: 0729

Ort: Bremen-Neustadt, Herrlichkeit Zeit: 12.11.2018, 21.50 Uhr

Am Montagabend überfielen drei unbekannte Männer eine 86-Jährige auf ihrem Weg nach Hause in der Bremer Neustadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 86-Jährige ging zu Fuß gegen 21.50 Uhr von der Wilhelm-Kaisen-Brücke über einen dortigen Stichweg in Richtung Herrlichkeit. Hier gingen die Unbekannten die Seniorin von hinten an. Während zwei die Frau festhielten, entriss der Dritte ihr die Handtasche. Die resolute Rentnerin versuchte sich noch zu wehren, hatte gegen das Trio jedoch keine Chance. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Wilhelm-Kaisen-Brücke.

Die Tatverdächtigen sollen alle etwa 170 bis 175 Zentimeter groß gewesen sein. Sie waren dunkel gekleidet und trugen eine Kapuze.

Kurz nach der Tat soll ein Zeuge in der Nähe gewesen sein. Die Polizei Bremen bittet den Mann und weitere mögliche Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

