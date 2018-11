Polizei Bremen / Nr.: 0730

Nr.: 0730--Verdächtiger von Auto angefahren--

Bremen -

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, Stapelfeldstraße Zeit: 12.11.18, 17.05 Uhr

Auf der Flucht vor der Polizei wurde am Montagnachmittag in Gröpelingen ein 39 Jahre alter Mann von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nicht.

Mit Einbruch der Dämmerung meldeten Anwohner der Polizei zwei verdächtige Personen im Bereich der Stapelfeldstraße in Gröpelingen. Als eine Polizeistreife eintraf, flüchtete das Duo. Einer der Flüchtigen lief dabei unvermittelt auf die Straße, direkt vor das Auto eines 60-jährigen Fahrzeugführers. Der 39 Jahre alte Mann wurde dabei schwer verletzt und musste nach einer Erstversorgung durch die Polizeibeamten und alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Stapelfeldstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt, der Verkehr umgeleitet.

Warum der Mann flüchtete, steht bislang noch nicht fest. Erste Ermittlungen ergaben, dass er Einbruchswerkzeug bei sich trug. Die Ermittlungen, auch zu dem noch flüchtigen zweiten Verdächtigen, dauern an.

OTS: Polizei Bremen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/35235 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_35235.rss2

Rückfragen bitte an: Pressestelle Polizei Bremen Franka Haedke Telefon: 0421/362-12114/-115 Fax: 0421/362-3749 pressestelle@polizei.bremen.de http://www.polizei.bremen.de http://www.polizei-beratung.de