Polizei Bremen / Nr.: 0736

Nr.: 0736 --Scherereien beim Friseur--

Bremen -

-

Ort: Bremen-Mitte, Herdentorsteinweg Zeit: 16.11.18, 15 Uhr

Ein im Halteverbot geparktes Auto führte am Freitagnachmittag in der Bremer Innenstadt zu einem Krankenhausbesuch.

Ein 30 Jahre alter Mann stellte seinen Wagen im Herdentorsteinweg in einer aufgrund einer Baustelle eingerichteten Halteverbotszone ab und ging in einen Friseursalon. Ein Mitarbeiter der Baustelle beschwerte sich und forderte den Mann auf, das Auto wegzufahren. Da der 30-Jährige den Wagen nicht umgehend wegfuhr, verließ der Bauarbeiter zunächst den Salon und kehrte wenig später mit zwei weiteren Männern zurück. Sie schnappten sich den Kunden, zerrten ihn auf die Straße und schlugen und traten auf den Mann ein. Erst als mehrere Zeugen dazwischen gingen, flüchteten die Angreifer. Der 30 Jahre alte Mann wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt. Einsatzkräfte konnten den 37-jährigen Angreifer stellen und vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen zu seinen Komplizen dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 3623888 entgegen.

