Polizei Bremen / Nr. 0761: --Erste Bilanz des Polizeieinsatzes ...

Nr. 0761: --Erste Bilanz des Polizeieinsatzes zur Bundesligabegegnung--

Bremen -

-

Ort: Bremen-Steintor, Weserstadion Zeit: 01.12.2018

Samstagnachmittag fand das Fußballspiel des SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München statt. Kleinere anlasstypische Delikte, wie Körperverletzungen und Beleidigungen prägten den polizeilichen Einsatz.

Die mit dem Zug angereisten Gästefans aus München wurden vom Hauptbahnhof zum Weserstadion geshuttlet. Insgesamt nahmen etwa 430 Personen den Shuttle in Anspruch. Die Anreise der Anhänger aus München verlief friedlich. Vor dem Spiel stellten Einsatzkräfte in der Lüneburger Straße einen entzündeten Rauchtopf fest. Ebenso wurde Pyrotechnik vor Tor 10 am Weserstadion gezündet. Jeweils eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz wurden gefertigt und die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zeugen dieser Vorfälle werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden. Weiter ereignete sich eine Körperverletzung unter sogenannten Flaschensammlern. Der Streit wurde durch schnell eintreffende Polizeikräfte beendet. Vor Spielbeginn wurden die Personalien eines Bremers, der der Fanszene zuzuordnen ist, am Weserstadion aufgenommen. Die Identitätsfestellung erfolgte in Amtshilfe für die Polizei in Gelsenkirchen.

Während der Begegnung wurde im Gästeblock des Weserstadions ein Plakat mit beleidigendem Inhalt gezeigt. Die Polizei Bremen fertigte eine Strafanzeige wegen Beleidigung. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Nach Abpfiff wurden erneut etwa 760 Personen aus München zum Hauptbahnhof Bremen geshuttlet. Die Rückreise verlief reibungslos. Auf Bremer Seite ereignete sich im Anschluss an das Spiel in der Hamburger Straße eine Auseinandersetzung. Polizisten beendeten die Schlägerei, bei der eine Person eine Platzwunde am Kopf erlitt und eine andere Person ein Nasenbeinbruch. Gegen die vier Beteiligten wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung geschrieben.

