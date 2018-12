Polizei Bremen / Nr.: 0772

Nr.: 0772 --Mann mit Schnittverletzungen--

Bremen -

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, Liegnitzstraße/Johann-Kühn-Straße Zeit: 07.12.2018, 18:10 Uhr

Am frühen Freitagabend verletzte ein Unbekannter in Gröpelingen einen 42-Jährigen durch Schnittverletzungen schwer. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen stand der 42 Jahre alte Mann gegen 18:10 Uhr an der Ecke Liegnitzstraße/Johann-Kühn-Straße, als ein Mann und seine weibliche Begleitung auf ihn zukamen. Der maskierte Unbekannte griff den 42-Jährigen mit einem messerähnlichen Gegenstand an. Dabei fügte er ihm mehrere Schnittverletzungen zu. Der Verletzte wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde. Lebensgefahr besteht nicht.

Der Angreifer und seine Begleiterin flüchteten in die Johann-Kühn-Straße.

Der Mann soll etwa 190 bis 195 Zentimeter groß gewesen sein. Er war schlank, trug eine schwarze Skimaske, eine Brille und eine Jeans. Die Frau wird als etwa 165 Zentimeter groß beschrieben. Sie hatte eine normale Statur, war zirka 30 Jahre alt und hatte braune zu einem Zopf gebundene Haare. Bei der Tat trug sie eine schwarze Jacke mit Fellkragen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

OTS: Polizei Bremen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/35235 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_35235.rss2

Rückfragen bitte an: Pressestelle Polizei Bremen Jana Schmidt Telefon: 0421 362-12114 pressestelle@polizei.bremen.de http://www.polizei.bremen.de http://www.polizei-beratung.de