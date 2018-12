Polizei Bremen / Nr.: 0773 --Geschlagen, getreten und beraubt: ...

Nr.: 0773 --Geschlagen, getreten und beraubt: 19-Jähriger will Streit schlichten--

Bremen -

-

Ort: Bremen-Mitte, Hillmannplatz Zeit: 08.12.2018, 02:55 Uhr

In den frühen Morgenstunden am Samstag wurde ein 19-Jähriger von einer fünfköpfigen Gruppe am Hillmannplatz ausgeraubt. Im Zuge der Auseinandersetzung schlugen und traten mehrere Männer unter anderem gegen den Kopf des 19-Jährigen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 02:55 Uhr kam es im Bereich des Hillmannplatzes zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen, zu denen auch die späteren Täter zählten. Der junge Mann versuchte mit seinen Begleitern die Auseinandersetzung zu schlichten. Dies nahm einer der Täter zum Anlass, den 19-Jährigen zu bedrohen und ihm seine Armbanduhr vom Handgelenk abzureißen. Der Täter verschwand mit der gestohlenen Uhr und seiner Gruppe in Richtung des Loriotplatzes. Eine weitere Person aus der Gruppe war noch vor Ort und bot dem bestohlenen Bremer an, gemeinsam seine Uhr wiederzubeschaffen. Zusammen gingen sie dann zu dem Rest der Tätergruppe. Doch statt seiner Uhr bekam er prompt mehrere Faustschläge ins Gesicht und ging zu Boden. Das Quintett schlug und trat auf den am Boden liegenden 19-Jährigen ein. Erst als er auch sein Handy aushändigte und sein Passwort verriet, ließen sie von ihm ab.

Der 19-Jährige wurde wegen diverser Prellungen und Platzwunden in einem Krankenhaus behandelt.

Alle fünf Täter sollen dunkelhäutig gewesen sein. Einer trug eine schwarze Jacke mit reflektierendem Streifen auf der Rückenpartie und war ca. 175 cm groß. Der Zweite war ca. 190 cm groß und trug eine dunkle Jacke mit Kapuze, welche am Rand mit Fell bestückt war. Ein Dritter war ca. 175 cm groß, trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose. Die Weiteren konnten nicht genauer beschrieben werden.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 / 362 3888 zu melden.

