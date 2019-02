Polizei Bremen / Nr.:

Nr.: --Überfall auf Bäckerei--

Bremen -

Ort: Bremen-Schwachhausen, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 25.02.19, 17.55 Uhr

Am Montagabend wurde eine Bäckerei im Stadtteil Schwachhausen überfallen. Die Täterin konnte mit ihrer Beute unerkannt flüchten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Kurz vor Ladenschluss betrat gegen 17.55 Uhr eine etwa 25 Jahre alte Frau das Geschäft an der Schwachhauser Heerstraße. Sie ging direkt auf die 24-jährige Angestellte am Verkaufstresen zu, zog ein Messer und forderte Geld. Die Mitarbeiterin packte daraufhin den Kasseninhalt in eine bereitgelegte Bauchtasche. Anschließend flüchtete die Unbekannte mit ihrer Beute in die Metzer Straße und stieg an der Ecke Argonnenstraße in einen wartenden Pkw. Das dunkelblaue Fahrzeug, an dem am Heck kein Autokennzeichen angebracht war, fuhr weiter in Richtung Kurfürstenallee davon.

Die Räuberin soll etwa 25 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß und schlank sein. Sie hatte lange braune Haare und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Außerdem hatte sie eine graue Strickjacke oder Pullover über den Kopf gezogen und eine Sonnenbrille getragen.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer hat die Frau im Bereich der Schwachhauser Heerstraße/Metzer Straße vor, während oder nach dem Überfall beobachten können oder kann Angaben zum Fluchtfahrzeug machen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 362 - 3888 jederzeit entgegen.

OTS: Polizei Bremen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/35235 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_35235.rss2

Rückfragen bitte an: Pressestelle Polizei Bremen Pressestelle Telefon: 0421/362 12114 Fax: 0421/362 3749 pressestelle@polizei.bremen.de http://www.polizei.bremen.de http://www.polizei-beratung.de