Polizei Bremen / Nr.: 604

Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofstraße Zeit: 16.09.2018, gegen 10.25 Uhr

Vor dem Bundesligaspiel am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg riss ein 19-jähriger Werder-Bremen Anhänger einem Nürnberger Fan in der Bahnhofsvorstadt seinen Schal vom Hals. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später stellen und vorläufig festnehmen.

Gegen 10.25 Uhr beobachteten Einsatzkräfte in der Bahnhofstraße, wie sich ein junger Werder-Fan einem 18-jährigen Nürnberger näherte und ihm den Schal vom Hals riss. Er steckte den Fanschal in seine Hosentasche und ging zurück zu seinem Freund. Als die Polizisten auf sich aufmerksam machten und die beiden zum Stehen aufforderten, versuchten sie erfolglos in Richtung Herdentorsteinweg zu flüchten. Die Polizei konnte den 19-Jährigen vorläufig festnehmen und erkennungsdienstlich behandeln.

Auch nach dem Fußballspiel kam es zu einem Raub eines Nürnberger Fanschals. Dieses Mal in der Hamburger Straße, Ecke Myrtenstraße. Der 24-Jährige konnte sich seinen Schal jedoch zurückerobern. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Ansonsten lief die Bundesligabegegnung zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Nürnberg aus polizeilicher Sicht ohne größere Störungen ab. Vor und nach der Partie kam es zu der ein oder anderen fußballtypischen Begleiterscheinung wie einer leichten Auseinandersetzung vor dem Stadion.

