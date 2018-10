Polizei Bremen / Nr. 644: Motorradfahrer tödlich verletzt

Nr. 644: Motorradfahrer tödlich verletzt

Bremen - Am 06.10.18, in den frühen Morgenstunden, befuhr ein Motorradfahrer (-m- 19 Jahre) die Friedrich-Humbert-Straße aus Richtung Lesum kommend in Richtung Grohn. Dieser kam im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, touchierte dort den Bordstein, verlor die Kontrolle über das Krad und prallte gegen einen Straßenbaum. Die beim Unfall erlittenen Verletzungen waren so schwer, dass dieser noch an der Unfallstelle verstarb.

Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen wurde die Unfallstelle abgesperrt und der Verkehr abgeleitet.

OTS: Polizei Bremen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/35235 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_35235.rss2

Rückfragen bitte an: Pressestelle Polizei Bremen Einsatzdauerdienst/PvD Telefon: 0421/362-12114/-115 pressestelle@polizei.bremen.de http://www.polizei.bremen.de http://www.polizei-beratung.de