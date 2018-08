Polizei Coesfeld / 48249 Dülmen, Marktstraße, versuchter ...

48249 Dülmen, Marktstraße, versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Coesfeld - Am 26.08.18, gegen 00:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter die Tür eines Bekleidungsgeschäftes aufzuhebeln. Dabei zerstörten sie auch die Glasscheibe der Tür. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Schaden wird mit 2000 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen, Tel.: 02594-7930, entgegen.

