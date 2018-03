Polizei Coesfeld / 48249 Dülmen, Merfeld, Merode, Einbruch in ...

48249 Dülmen, Merfeld, Merode, Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld - In der Zeit vom 02.03.18, 13:15 Uhr bis 13:30 Uhr schlugen bisher unbekannte Täter die Scheibe einer Eingangstür ein und verschafften sich so Zugang zum Haus. Anschließend wurden sämtliche Räume durchsucht. Bei der Anzeigenaufnahme konnten noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen, Tel.: 02594-7930, entgegen.

