Polizei Coesfeld / 48249 Dülmen, Rorup, L 580, Jugendliche ...

48249 Dülmen, Rorup, L 580, Jugendliche werfen Leitpfosten auf den Radweg

Coesfeld - Am Sonntagmorgen gegen 03:40 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin vier Jugendliche (alle 17 Jahre) aus Dülmen, wie diese Leitpfosten an der L 580 aus der Verankerung rissen und auf den Radweg warfen. Eine Funkstreife konnte die vier Jugendlichen in unmittelbarer Tatortnähe antreffen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen entlassen. Gegen sie wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw