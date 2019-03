Polizei Coesfeld / 48329 Havixbeck, Natrup, Auffahrunfall - ...

48329 Havixbeck, Natrup, Auffahrunfall - Havixbeckerin verletzt

Coesfeld - Am 29.03.2019 fuhr eine 26-jährige Autofahrerin aus Havixbeck die L 550 und beabsichtigte nach links in die Straße Tilbeck einzubiegen. Eine dahinter befindliche 70-jährige Autofahrerin aus Havixbeck bemerkte das Bremsen der vorausfahrenden Havixbeckerin zu spät und fuhr auf. Die 26-jährige Havixbeckerin wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird mit rund 6000 Euro angegeben. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

