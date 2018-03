Polizei Coesfeld / 59399 Olfen, Alte Fahrt, PKW im Eis eingebrochen

59399 Olfen, Alte Fahrt, PKW im Eis eingebrochen

Coesfeld - Am 03.03.2018, 01:15 Uhr fuhr ein 19-jähriger Mann aus Lünen mit seinem PKW auf die vorhandene Eisfläche der Alten Fahrt. Normaler weise ist an dieser Stelle Grünfläche. Diese wird während der Wintermonate zum Zwecke des Eislaufens durch die Stadt Olfen mit Wasser geflutet, um eine Eisfläche entstehen zu lassen. Die Eisfläche hielt der schweren Last des Autos aber nicht stand. Dadurch brach das Auto in das Eis ein und steckte fest. Gemeinsam mit herbeigerufenen Bekannten zogen diese das eingesackte Auto unter Zuhilfenahme eines weiteren Autos mit einem Abschleppseil aus dem Eis. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

