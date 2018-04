Polizei Coesfeld / Ascheberg, A1 Rastplatz Hohe Heide/ ...

Ascheberg, A1 Rastplatz "Hohe Heide"/ Dreister Dieseldiebstahl aus LKW-Tank

Coesfeld - In der Zeit von 20.04.18, 22.00 Uhr bis 21.04.18, 05.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ca. 500 Liter aus einem LKW-Tank mit 1000 Liter Fassungsvermögen. Zuvor legte sich der 29-jährige LKW-Fahrer aus der Republik Moldau in der Schlafeinrichtung des LKW's schlafen. Als er am Morgen seine Fahrt fortsetzen wollte, bemerkte er einen geöffneten Tankdeckel und eine größere Diesellache auf dem Boden vor dem LKW. Den Dankdeckel hatte der Fahrer zuvor lediglich unverschlossen aufgeschraubt. Angaben zu den Tätern liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen entgegen, Telefon 02591/ 7930.

