Polizei Coesfeld / Ascheberg, Bernhardstraße, Alkoholisiert ...

Ascheberg, Bernhardstraße, Alkoholisiert gegen parkendes Auto gefahren

Coesfeld - Am 04.05.18, 23:20 Uhr fuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Senden auf der Bernhardstraße und übersah ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Durch den Zusammenstoß wird der Autofahrer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Sendeners fest. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Schaden wird mit ca. 13000 Euro angegeben.

