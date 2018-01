Polizei Coesfeld / Ascheberg, Bügelkamp, Wohnungseinbruchsdiebstahl

Ascheberg, Bügelkamp, Wohnungseinbruchsdiebstahl

Coesfeld - In der Zeit von Fr., 12.01.2018, bis So., 14.01.2018, drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines bodentiefen Fensters in ein Einfamilienhaus ein. Im Haus durchsuchten die Täter zahlreiche Schränke und Schubladen. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet.

