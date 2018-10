Polizei Coesfeld / Ascheberg-Davensberg, Amelsbürener ...

Ascheberg-Davensberg, Amelsbürener Str./Verkehrsunfall mit Personenschaden

Coesfeld - Am 21.10.2018, um 12.36 Uhr befuhr eine 74-jährige Pkw-Fahrerin aus Bergkamen die Amelsbürener Str., aus Richtung Davensberg kommend, in Fahrtrichtung Münster und wollte nach rechts in eine Hofeinfahrt abbiegen. Das daraufhin durchgeführte Abbremsen des Pkw bemerkte ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Wuppertal zu spät und fuhr auf dem vorausfahrenden Pkw der Bergkamenerin auf. Er kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Gesamtsachschaden: ca. 650,- EUR

