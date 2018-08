Polizei Coesfeld / Ascheberg, Davensberg, Stadtgebiet / Drei ...

Ascheberg, Davensberg, Stadtgebiet / Drei Firmenfahrzeuge aufgebrochen und Werkzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld - In drei Fällen wurden in der vergangenen Nacht im Bereich Ascheberg Firmen-Lkw aufgebrochen und elektronisches Werkzeug gestohlen. In einem Fall wurde in Davensberg am Mühlendamm ein Transporter der Marke Citroen aufgebrochen. In den beiden weiteren Fällen wurden in Ascheberg, Lambertusweg und Albert-Koch-Straße, zwei Mercedes Sprinter aufgebrochen. In allen Fällen wurde hochwertiges elektronisches Werkzeug gestohlen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw