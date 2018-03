Polizei Coesfeld / Ascheberg, Herbern, Merschstraße/ Unfallflucht

Ascheberg, Herbern, Merschstraße/ Unfallflucht

Coesfeld - Am Dienstag, 13.03.2018 um 15.16 Uhr überholte ein unbekannter Autofahrer auf der Merschstraße in Herbern in Richtung Ortsmitte einen Radfahrer in einer Kurve. Im Gegenverkehr musste eine 18-jährige Autofahrerin aus Ascheberg abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Der ihr nachfolgende 47-jährige Autofahrer, ebenfalls aus Ascheberg, fuhr auf den stehenden Wagen auf. Der Unbekannte, der mit seinem grauen Wagen mit COE-Kennzeichen den Radfahrer überholt hatte, fuhr unbekümmert weiter. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

