Polizei Coesfeld / Ascheberg, Nordkirchener Straße/ Einbruch in ...

Ascheberg, Nordkirchener Straße/ Einbruch in Vereinsheim

Coesfeld - In der Zeit von Sonntag, 28.01.2018, 20.15 Uhr bis Dienstag, 30.01.2018, 15.35 Uhr brachen Unbekannte in das Vereinsheim an der Nordkirchener Straße in Ascheberg ein. Sie versuchten offenbar vergeblich die Haupteingangstür aufzuhebeln und hatten dann bei der Küchentür Erfolg. Im Vereinsheim hebelten die Täter mehrere Schränke auf und stahlen ein Notebook, Süßigkeiten und eine Geldkassette mit Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

