Polizei Coesfeld / Ascheberg, Steinfurter Straße / Autofahrt ...

Coesfeld - Am 06.02.2018, um 16.30 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 19-jährigen Ascheberger, der mit seinem Auto die Steinfurter Straße in Ascheberg befuhr. Er räumte den Konsum von Betäubungsmitteln vor Fahrtantritt ein. Auf der Polizeiwache in Lüdinghausen entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

