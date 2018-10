Polizei Coesfeld / Ascheberg, Steinfurter Straße/ Opel beschädigt

Ascheberg, Steinfurter Straße/ Opel beschädigt

Coesfeld - Der graue Opel Mokka eines Aschebergers ist am Montag (1. Oktober) zwischen 10.30 und 11.10 Uhr von einem Autofahrer beschädigt worden, der Unfallflucht beging. Der Wagen stand an der Steinfurter Straße in Ascheberg. Zeugenhinweise: 02591/7930

