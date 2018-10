Polizei Coesfeld / Ascheberg, Uhlandweg/ Einbruch in Reihenhaus

Ascheberg, Uhlandweg/ Einbruch in Reihenhaus

Coesfeld - Unbekannte sind am Donnerstag (11. Oktober) im Zeitraum zwischen 6.45 Uhr und 14 Uhr in ein Reihenhaus am Uhlandweg in Ascheberg eingebrochen. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und alle Räume durchsucht. Sie erbeuteten Geld und verließen das Haus durch die Terrassentür. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

