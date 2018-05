Polizei Coesfeld / Ascheberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ascheberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Coesfeld - Am Freitag, 25.05.2018, 15.00 Uhr, befuhr eine 22 Jahre alte Frau aus Senden mit ihrem Pkw die Davensberger Straße in Ascheberg in Fahrtrichtung Davensberg. Im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Der Pkw überschlug sich zwei Mal. Die Frau konnte im Anschluss durch Unfallzeugen aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5500 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw