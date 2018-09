Polizei Coesfeld / Billerbeck, Am Wüllen / Einbruch in ein ...

Billerbeck, Am Wüllen / Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus "Zeugen gesucht"

Coesfeld - Am 21.09.2018, zwischen 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter das rückwärtige Fenster eines freistehenden Einfamilienhauses auf der Straße "Am Wüllen" auf und verschafften sich so Zugang zum Haus. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und flüchteten. Über das mögliche Diebesgut kann derzeit noch nichts gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

