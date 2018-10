Polizei Coesfeld / Billerbeck, Bahnhofstraße/ Einbruch in Sparkasse

Billerbeck, Bahnhofstraße/ Einbruch in Sparkasse

Coesfeld - Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen (30. September) gegen 2.30 Uhr in die Billerbecker Sparkassen-Filiale eingebrochen. Die Täter hatten ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes aufgehebelt und gelangten so in den Servicebereich der Bank, in dem sich auch Bankschließfächer befinden. Die Täter versuchten, meherer Fächer aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Es entstand aber Sachschaden. Der oder die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Coesfelder Polizei zu melden: 02541/140

