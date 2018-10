Polizei Coesfeld / Billerbeck, Darfelder Straße/ Einbrecher ...

Billerbeck, Darfelder Straße/ Einbrecher wecken Seniorin

Coesfeld - Die Polizei bittet Zeugen eines Einbruchs in ein Haus an der Darfelder Straße in Billerbeck, sich zu melden. Gegen 2.30 Uhr am frühen Dienstagmorgen (2. Oktober) sind vermutlich zwei Männer in das Haus einer Seniorin (90) eingestiegen. Die Täter hatten zunächst versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Dann schlugen sie ein Fenster ein und gelangten so ins Gebäude. Die Maskierten weckten die Seniorin, fragten nach Bargeld und ließen die Frau allein im Schlafzimmer im Obergeschoss zurück, während sie Räume im Erdgeschoss durchsuchten. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Männer einen geringen Bargeldbetrag sowie das Mobiltelefon der Seniorin. Die 90-Jährige berichtete ihrer Nichte erst am Morgen vom Einbruch. Die Nichte informierte sofort die Polizei. Den nächtlichen Schock hat die alte Dame glücklicherweise recht gut verkraftet. Im dunklen Schlafzimmer konnte die Seniorin die Einbrecher nur schemenhaft erkennen. Die Täter sprachen deutsch mit Akzent, den die Frau aber nicht zuordnen kann. Zeugenhinweise: 02541/140

