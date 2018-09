Polizei Coesfeld / Billerbeck, Esking, Verkehrsunfall mit ...

Billerbeck, Esking, Verkehrsunfall mit Personenschaden, Motorradfahrer gestürzt

Coesfeld - Am Samstag, 29.09.2018, 18.25 Uhr, befuhr ein 38 Jahre alter Mann aus Havixbeck mit seinem Motorrad die L 550 aus Holthausen kommend in Fahrtrichtung Billerbeck. Ausgangs einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Er wurde mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro.

