Polizei Coesfeld / Billerbeck, Grundschule, Zum Alten Hof/ ...

Billerbeck, Grundschule, Zum Alten Hof/ Verkehrssicherheitsberater führt Aktion "Toter Winkel" durch

Coesfeld - Am Freitag, 22.06.2018 führt Polizeihauptkommissar Ralf Düesmann ab 8 Uhr in Billerbeck an der Grundschule, Zum Alten Hof 8, die Aktion "Toter Winkel" nacheinander mit vier Schulklassen durch. Dabei wird den Kindern der Gefahrenbereich des toten Winkels am Lkw vor Augen geführt, damit sie ihr Verhalten im Straßenverkehr darauf einstellen und somit schwere Unfälle vermieden werden. Medienvertreter, die den Aktionstag ganz oder teilweise begleiten möchten, werden gebeten, sich bei der Pressestelle der Polizei in Coesfeld unter pressestelle.coesfeld@polizei.nrw.de anzumelden.

