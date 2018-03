Polizei Coesfeld / Billerbeck, Hahnenkamp/ Unfallflucht

Billerbeck, Hahnenkamp/ Unfallflucht

Coesfeld - Am Sonntag, 25.03.2018 beschädigte ein Unfallfahrer zwischen 10 und 13 Uhr den am Hahnenkamp in Billerbeck geparkten Wagen eines 37-jährigen Billerbeckers. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

