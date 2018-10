Polizei Coesfeld / Billerbeck, Industriestraße/ Autofahrerin ...

Billerbeck, Industriestraße/ Autofahrerin fährt Betrunkenen an

Coesfeld - Beim rückwärts Ausparken auf einem Parkplatz an der Industriestraße in Billerbeck hat eine Rosendahlerin (79) am Donnerstag (11. Oktober) um 15.37 Uhr einen Mofafahrer übersehen und zu Fall gebracht. Der 45-jährige Billerbecker lehnte vor Ort eine ärztliche Behandlung ab. Polizisten entging aber nicht, dass der Mann nach Alkohol roch. Auf einen Atemalkoholtest folgte eine Blutprobe. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, der Mofaschlüssel wurde sichergestellt. Den Billerbecker erwartet jetzt ein Strafverfahren.

