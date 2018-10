Polizei Coesfeld / Billerbeck, L 506, Verkehrsunfall, ...

Billerbeck, L 506, Verkehrsunfall, Motorradfahrer leicht verletzt

Coesfeld - Am Samstag, 06.10.2018, 15.54 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung L 506 / L 550 in Billerbeck zu einer Kollision zwischen einem 77 Jahre alten Pkw-Fahrer aus Münster und einem 57 Jahre alten Motorradfahrer aus Münster, der zum Unfallzeitpunkt die bevorrechtigte Straße befuhr. Der Kradfahrer verletzte sich bei der Kollision leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw