Polizei Coesfeld / Billerbeck, Lange Straße/ Einbruch in ...

Billerbeck, Lange Straße/ Einbruch in Mehrfamilienhaus

Coesfeld - Die Polizei bittet Zeugen eines Einbruchs in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Langen Straße in Billerbeck, sich zu melden. Dort sind Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstag (25. August), 3.20 Uhr, und Sonntag, 20.30 Uhr, eingestiegen. Die Täter hatten ein Fenster geöffnet, das zuvor auf Kipp stand. Zeugenhinweise: 02541/140

