Polizei Coesfeld / Billerbeck, Richtengraben/ Mutmaßlicher ...

Billerbeck, Richtengraben/ Mutmaßlicher Fahrraddieb vorläufig festgenommen - vorbildliches Verhalten einer Zeugin

Coesfeld - Dank des vorbildlichen Verhaltens einer Zeugin hat die Polizei am Mittwochnachmittag in Billerbeck einen 23-jährigen Litauer vorläufig festgenommen, der des Fahrraddiebstahls verdächtigt wird. Die Zeugin hatte zwei Männer in der Sackgasse Richtengraben beobachtet, die dort an einem silberfarbenen VW Bus standen und mit einem Seitenschneider das Schloss eines silberfarbenen Herrensportrads durchkniffen. Die Frau machte im Vorbeigehen heimlich zwei Fotos mit ihrem Smartphone, ging weiter, bis sie außer Sichtweite war und rief dann die Polizei. Kurz darauf griffen Polizisten einen der beiden tatverdächtigen Männer in der Nähe des Rathausparkplatzes auf. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Wache Coesfeld gebracht. Im VW Bus lagen Werkzeuge - aber kein Fahrrad. In der Vernehmung bestritt der Mann, ein Fahrrad gestohlen zu haben. Er sei auf Urlaub in Deutschland. Seine Personalien wurden festgestellt. Da bislang keine passende Fahrraddiebstahlsanzeige vorliegt, wurde der Litauer aus dem Gewahrsam entlassen. Das Ermittlungsverfahren gegen ihn dauert aber an. Zeugen - insbesondere Personen, die Angaben machen können zur Herkunft oder zum Verbleib des silberfarbenen Herrensportrads - werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Coesfeld zu melden: 02541/140

