Polizei Coesfeld / Coeesfeld, Daruper Straße/ Auto fährt auf ...

Coeesfeld, Daruper Straße/ Auto fährt auf Leichtkraftrad auf

Coesfeld - Ein Leichtkraftradfahrer (16) aus Coesfeld ist am Freitagmorgen (30. November) gegen 7 Uhr bei einem Auffahrunfall an der Kreuzung Daruper Straße/B 525 in Coesfeld leicht verletzt worden. Ein Autofahrer (47) war auf das Leichtkraftrad aufgefahren. Der 16-Jährige stürze und verletzte sich am Bein. Der Autofahrer erlitt einen leichten Schock. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Leichtkraftrad und Auto mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es im Berufsverkehr kurzzeitig zu Staus.

