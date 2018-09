Polizei Coesfeld / Coesfeld/ 2 Einbrüche - bei einem wurden die ...

Coesfeld/ 2 Einbrüche - bei einem wurden die Täter gestört

Coesfeld - Zwei Einbrüche verzeichnete die Polizei in Coesfeld in der Nacht von Donnerstag, 20.09.2018 auf Freitag, 21.09.2018. In einer Zahnarztpraxis in der Bernhard-von-Galen-Straße erbeuteten die Täter Bargeld und verursachten mehrere Tausend Euro Sachschaden. Um 01.57 Uhr bemerkte eine Altenpflegerin einen Täter in der Cafeteria des Laurentiusstifts am Oldendorper Weg. Der Täter flüchtete in Richtung Reiningstraße. Es handelt sich um einen ca. 40-jährigen Mann mit leicht korpulenter Statur. Er hatte dunkele bzw. graue Haare und war bekleidet mit roter Weste, weißem Langarmshirt und dunkler Hose. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

