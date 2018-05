Polizei Coesfeld / Coesfeld, Alte Münsterstraße / Pedelecfahrer ...

Coesfeld, Alte Münsterstraße / Pedelecfahrer bei Unfall schwer verletzt

Coesfeld - Zum Zusammenstoß zwischen einem 81-jährigen Pedelecfahrer und einem Auto ist es am Montag, gegen 08.35 Uhr gekommen. Der Pedelecfahrer wechselte mit seinem Rad vom Geh-/Radweg auf die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto. Der Autofahrer, ein 27-jähriger Coesfelder, befuhr die Alte Münsterstraße in Richtung Daruper Straße und konnte dem Radfahrer nicht mehr ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Pedelecfahrer kam zu Fall und verletzte sich. Er wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Alte Münsterstraße zwischen Bahnhofstraße und Daruper Straße in beiden Richtungen gesperrt.

