Polizei Coesfeld / Coesfeld, Am Wietkamp/ Qualm aus der ...

Coesfeld, Am Wietkamp/ Qualm aus der Schultoilette

Coesfeld - Ein kokelnder Toilettenrollenhalter hat am Dienstagvormittag für Aufregung in der Coesfelder Kreuzschule gesorgt. Um 10.14 Uhr war Rauch auf der Jungentoilette gemeldet worden. Der Qualm breitete sich im Sanitärbereich aus. Die Schule wurde geräumt. Die Feuerwehr löschte den qualmenden Toilettenrollenhalter und lüftete die Toiletten-Räume. Verletzt wurde niemand. Schüler und Lehrer versammelten sich hinter der Schule, später ging der Unterricht weiter. Die Ermittlungen gegen Unbekannt wegen fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung dauern an. Die Toilettenräume wurden durch den Qualm verrußt und sind zurzeit nicht nutzbar. Zeugenhinweise zum Verursacher an die Polizei in Coesfeld: 02541/140

