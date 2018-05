Polizei Coesfeld / Coesfeld, B 474 / Drei verletzte Personen ...

Coesfeld, B 474 / Drei verletzte Personen bei Auffahrunfall

Coesfeld - Eine schwer verletzte Beifahrerin und zwei verletzte Autofahrer sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montag, um kurz nach 15 Uhr auf der B 474 ereignet hat. Ein 95-jähriger Autofahrer aus Coesfeld befuhr mit seinem Fahrzeug von Dülmen kommend in Richtung Coesfeld. Ca. 200 m vor der Kreuzung B 474/ B525 übersah der Senior dass die Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt anhielten. Er für auf ein Fahrzeug auf. Dieses wurde durch den Aufprall auf ein weiteres Auto geschleudert und drehte sich dabei leicht. Durch diesen Aufprall wurden zwei weitere Fahrzeuge aufeinander aufgeschoben. Bei dem Unfall verletzten sich der 95-jährige sowie der Fahrer des vor ihm stehenden Fahrzeuges, ein 24-jähriger Coesfelder leicht. Die Beifahrerin des Seniors wurde schwer verletzt. Alle verletzen Personen wurden mit Rettungswagen in umliegenden Krankenhäuser gebracht. Drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die B 474 war für die Zeit der Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt.

