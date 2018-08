Polizei Coesfeld / Coesfeld, B 474 / Verkehrsbehinderungen ...

Coesfeld, B 474 / Verkehrsbehinderungen aufgrund eines LKW-Brandes

Coesfeld - Der Brand eines LKW führte am Nachmittag zu Verkehrsbehinderungen auf der B 474 zwischen Coesfeld und dem Ortsteil Lette. Gegen 14.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass auf der B 474 ein LKW in Brand geraten war. Der Feuerwehr gelang es recht schnell, den Brand zu löschen. Ein Problem stellte jedoch die daraus resultierende Verkehrssituation dar. Die B 474 musste zwischen der Dülmener Straße in Coesfeld und der Zufahrt nach Lette für längere Zeit in beiden Richtungen gesperrt werden. Der LKW stand mit seinem Anhänger auf der Fahrbahn und es gab keine Möglichkeit, den Verkehr gefahrlos an der Unfallstelle vorbei zu führen. Nachdem der LKW von einem Spezialunternehmen abgeschleppt worden war und ein zweiter LKW den Anhänger abtransportiert hatte, konnte die Fahrbahn freigegeben werden.

