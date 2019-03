Polizei Coesfeld / Coesfeld, B525/ Kontrollen: 86 Verstöße geahndet

Coesfeld, B525/ Kontrollen: 86 Verstöße geahndet

Coesfeld - Während eines achtstündigen Kontrolleinsatzes am Donnerstag (28. März) haben Polizistinnen und Polizisten der Wache Coesfeld 86 Verstöße geahndet. Kontrolliert wurde unter anderem an der B525 bei Goxel. In 41 Fällen waren Autofahrer zu schnell unterwegs (9 Ordnungswidrigkeitsanzeigen), 15 waren nicht angeschnallt, 17 Fahrer wurden mit dem Handy in der Hand erwischt. Zudem wurden zwei Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung geschrieben. Ein 23-Jähriger aus Deventer (NL) war in Billerbeck, Gerleve, gestoppt worden. Er wurde positiv auf Cannabiskonsum getestet. Auf der Wache Coesfeld entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Gut zwei Stunden später erwischten Polizisten den Niederländer erneut am Steuer. Ein Nottulner (22) war mit einem Wagen unterwegs, der wegen erloschener Pflichtversicherung zum Entstempeln ausgeschrieben war. Polizeibeamte stellten den Fahrzeugschein.

