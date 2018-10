Polizei Coesfeld / Coesfeld, B525/ Straße nach Unfallaufnahmne ...

Coesfeld, B525/ Straße nach Unfallaufnahmne wieder frei

Coesfeld - Seit 19.40 Uhr haben Sie auf der B525 zwischen Coesfeld und Gescher wieder freie Fahrt. Am Nachmittag war hier eine 23-jährige Frau aus Gescher bei einem Überholmanöver in Richtung Coesfeld frontal mit dem Lkw eines 46-jährigen Niederländers zusammengestoßen. Die Frau starb. Ihr einjähriger Sohn und ihre Mitfahrer, ein 66-jähriger Mann und eine 59-jährige Frau aus Stadtlohn, wurden ebenso wie der Lkw-Fahrer mit dem Rettungswagen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Münster sichergestellt. Für die Dauer der Rettung bzw. Bergung der Beteiligten, der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn war die B525 zwischen der Borkener Straße und dem Abzweig zum Kalksandsteinwerk gesperrt.

Ursprungsmeldung: Coesfeld, B525/ Frau stirbt bei Verkehrsunfall

30.10.2018, 15:43 Uhr

Coesfeld (ots) - ?Schwerer Verkehrsunfall auf der B525 bei Coesfeld. Ein Pkw und ein Lkw sind am Dienstag (30. Oktober) gegen 14.35 Uhr zwischen Gaststätte Heidekrug und Coesfeld auf gerade Strecke zusammengestoßen. Der Pkw war aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Eine Frau erlag am Unfallort ihren Verletzungen. Darüber hinaus wurden vier Menschen verletzt. Die Straße ist aktuell in beide Richtungen gesperrt. An der Borkener Straße bzw. der K54 (Abzweig zum Kalksandsteinwerk) leitet die Polizei den Verkehr ab.

OTS: Polizei Coesfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6006 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6006.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 http://coesfeld.polizei.nrw