Polizei Coesfeld / Coesfeld, Bahnweg/ Motorroller gestohlen

Coesfeld, Bahnweg/ Motorroller gestohlen

Coesfeld - Ein blau-roter Yamaha-Motoroller ist am Dienstag (9. Oktober) im Zeitraum zwischen 7.15 Uhr und 16.20 Uhr am Coesfelder Bahnhof, Abstellplatz am Bahnweg, gestohlen worden. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Coesfelder Polizei zu melden: 02541/140

