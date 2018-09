Polizei Coesfeld / Coesfeld, Bischofsmühle/ ...

Coesfeld, Bischofsmühle/ Kabelverteilerschrank beschädigt

Coesfeld - Die Polizei bittet Zeugen einer Unfallflucht an der Bischofsmühle in Coesfeld, sich zu melden. Am Donnerstag (13. September) zwischen 6 und 22.10 Uhr hatte ein Unbekannter dort einen Kabelverteilerschrank beschädigt. Anwohner hatten die Stadtwerke informiert. Sachschaden: 1500 Euro. Zeugenhinweise: 02541/140

