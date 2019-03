Polizei Coesfeld / Coesfeld, Bruchstraße, Am Alten Freibad/ ...

Coesfeld, Bruchstraße, Am Alten Freibad/ Warnung vor falschen Handwerkern

Coesfeld - Die Polizei warnt vor falschen Handwerkern, die sich mit erfundenen Notfallgeschichten Zutritt zu Wohnungen verschaffen wollen, um dort Wertsachen zu stehlen. In Coesfeld-Lette, Bruchstraße, hatten zwei Betrüger mit ihrer Masche Erfolg. Sie erzählten einer Seniorin (85) von einem Rohrbruch und dass Sie deshalb die Leitungen im Haus kontrollieren müssten. Die Männer machten sich an den Wasserhähnen zu schaffen. Einen der beiden verlor die Seniorin aus den Augen. Nachdem die Männer gegangen waren, stellte die Seniorin fest, dass ihre Schmuckkästen geöffnet und geleert worden waren. Tatzeit: Mittwoch (27. März) gegen 15.40 Uhr. Gegen 14.30 Uhr am selben Tag hatten es zwei Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus Am Alten Freibad in Coesfeld mit der gleichen Masche probiert. Die Männer klingelten bei einer 89-Jährigen, sagten, sie kämen von der Wohnungsgesellschaft und müssten wegen eines Rohrbruchs Leitungen kontrollieren. Die Seniorin ließ die Männer in die Wohnung, aber trotz Ablenkungsversuchen nicht aus den Augen. Zum Abschluss wollten die Unbekannten für das Wasser bezahlen, dass sie während ihrer vermeintlichen Kontrolle hatten laufen lassen. Sie hätten allerdings nur einen 200-Euro-Schein und baten die Seniorin, das Geld zu wechseln. Auch darauf ging die Seniorin nicht ein. Die Beschreibung der Männer: Der eine Mann ist 30-40 Jahre alt, schlank, 1,70 - 1,75 Meter groß, dunkle, volle Haare, dunkle (Arbeits-)Kleidung. Der andere Mann ist etwa 40 Jahre alt und fülliger. Auch er trug dunkle (Arbeits-)Kleidung sowie in einem Fall eine weiße Kappe und weiße Handschuhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02541/140 Die Polizei rät: Lassen Sie Unbekannte nicht in ihre Wohnung. Handwerker, beispielsweise von Ihrem Wasser- oder Energieversorger, kündigen ihren Besuch schriftlich an und können sich ausweisen. Ziehen sie im Zweifelsfall eine Vertrauensperson hinzu, wenn Sie alleine zu Hause sind. Rufen Sie beim leisesten Verdacht auf einen Betrugsversuch die Polizei: 110

