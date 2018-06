Polizei Coesfeld / Coesfeld, Dülmener Straße / Radfahrer ...

Coesfeld, Dülmener Straße / Radfahrer angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Coesfeld - Ein 17-jähriger Coesfelder befuhr am Montag, gegen 14.30 Uhr, die Dülmener Straße in Richtung stadtauswärts. An der Kreuzung Am Wasserturm/Dülmener Straße bremste er sein Fahrrad zunächst kurz ab, setzte dann aber sein Fahrt fort. Zu dem Zeitpunkt befand sich neben ihm ein roter Audi, der nach rechts in die Straße Am Wasserturm abbog. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Rad. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. An der Unfallstelle wurde er noch von einer Frau angesprochen und nach Verletzungen befragt. Der Junge gab an, dass er sich nicht verletzt habe und versuchte hinter dem Auto her zu fahren. Dies gelang ihm nicht. Die Frau, die den Jungen angesprochen hat, sowie die Fahrerin oder der Fahrer des roten Audis, werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

